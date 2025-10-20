U. de Chile vs Lanús: Cuándo y a qué hora es la semifinal de ida de Copa Sudamericana - Chilevisión

Universidad de Chile afrontará uno de los partidos más importantes de la temporada, chocando ante Lanús por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Los Azules se medirán al Granate en una llave que asoma bastante pareja, teniendo en cuenta que su rival viene de eliminar nada menos que a Fluminense de Brasil.

Precisamente, el elenco argentino tiene una plantel de jerarquía que incluye a jugadores como Eduardo "Toto" Salvio, Marcelino Moreno y Carlos Izquierdoz.

¿Cuándo y a qué hora juegan U. de Chile y Lanús por la Copa Sudamericana?

El partido entre Universidad de Chile y Lanús está programado para este jueves 23 de octubre a las 19:00 horas de Chile.

La ida de las semifinales de la Copa Sudamericana se disputará en el Estadio Nacional, donde no habrá presencia de público por la sanción que debe cumplir el Romántico Viajero a causa de los incidentes ante Independiente.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de U. de Chile vs Lanús?

El choque del Romántico Viajero contra los trasandinos será transmitido en vivo por los canales ESPN y DSports, este último perteneciente a la señal DirecTV.

De manera online, el cotejo será emitido por las plataformas de streaming Disney + y DGO. Para poder verlo, tienes que ingresar a una de estas aplicaciones con tu usuario y clave.

¿Cuándo se juega la revancha entre U. de Chile y Lanús?

El comromiso de vuelta de la U frente a los dirigidos por Mauricio Pellegrino se disputará el jueves 30 de octubre en Argentina.