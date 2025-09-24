Otros caos en la Sudamericana: Hinchas de Lanús se enfrentaron con la Policía en duelo vs Fluminense - Chilevisión

La Copa Sudamericana vivió otra jornada oscura este martes, luego de los incidentes ocurridos en el partido entre Fluminense y Lanús por la vuelta de octavos de final.

Con la tragedia de Avellaneda todavía fresca, el continente volvió a ver trágicos hechos en las tribunas tras el enfrentamiento entre hinchas argentinos y la policía brasileña.

Parte de la fanaticada del Granate protagonizó una batalla campal contra las autoridades, lo que obligó a retrasar el inicio del segundo tiempo.

Jugadores de Lanús se preocuparon por sus familiares

Los disturbios comenzaron en la llegada de la parcialidad argentina al Estadio Maracaná de Río de Janeiro, pero se intensificaron en el entretiempo.

Al notar lo que estaba ocurriendo, los futbolistas trasandinos le pidieron al árbitro, Jesús Valenzuela, que no diera comienzo a la segunda parte.

De hecho, se reportó que en ese sector había algunos familiares y cercanos de los jugadores, generando más tensión en un ambiente que ya estaba caldeado.

Afortunadamente, la situación se calmó con el correr de los minutos y el compromiso pudo continuar con cierta normalidad.

En cuanto a lo deportivo, Lanús igualó 1-1 ante Fluminense y avanzó a las semifinales debido al triunfo por la cuenta mínima en la ida, dando uno de los batacazos del torneo.

El Granate se medirá al vencedor de la llave entre Universidad de Chile y Alianza Lima.

Mira los videos acá

🇧🇷🇦🇷 Un policía Brasilero TOTALMENTE CEBADO, pegándole a la gente de Lanús pic.twitter.com/ozDcSrTkRE — 🥊𝕳 BARRAS DEL MUNDO ⚽🍺 (@Barras_LATAM) September 24, 2025