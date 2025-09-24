 Otros caos en la Sudamericana: Hinchas de Lanús se enfrentaron con la Policía en duelo vs Fluminense - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Otros caos en la Sudamericana: Hinchas de Lanús se enfrentaron con la Policía en duelo vs Fluminense

El inicio del segundo tiempo del cotejo por los cuartos de final se retrasó por altercados en las tribunas, con la parcialidad argentina protagonizando una batalla campal en Río de Janeiro.

Miércoles 24 de septiembre de 2025 | 09:00

La Copa Sudamericana vivió otra jornada oscura este martes, luego de los incidentes ocurridos en el partido entre Fluminense y Lanús por la vuelta de octavos de final.

Con la tragedia de Avellaneda todavía fresca, el continente volvió a ver trágicos hechos en las tribunas tras el enfrentamiento entre hinchas argentinos y la policía brasileña.

Parte de la fanaticada del Granate protagonizó una batalla campal contra las autoridades, lo que obligó a retrasar el inicio del segundo tiempo.

Jugadores de Lanús se preocuparon por sus familiares

Los disturbios comenzaron en la llegada de la parcialidad argentina al Estadio Maracaná de Río de Janeiro, pero se intensificaron en el entretiempo.

Al notar lo que estaba ocurriendo, los futbolistas trasandinos le pidieron al árbitro, Jesús Valenzuela, que no diera comienzo a la segunda parte.

De hecho, se reportó que en ese sector había algunos familiares y cercanos de los jugadores, generando más tensión en un ambiente que ya estaba caldeado.

Afortunadamente, la situación se calmó con el correr de los minutos y el compromiso pudo continuar con cierta normalidad.

En cuanto a lo deportivo, Lanús igualó 1-1 ante Fluminense y avanzó a las semifinales debido al triunfo por la cuenta mínima en la ida, dando uno de los batacazos del torneo.

El Granate se medirá al vencedor de la llave entre Universidad de Chile y Alianza Lima.

Mira los videos acá

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

La fuerte confesión de Erick Pulgar: De querer “dejar todo botado” al agradecimiento a su familia

Millonario compra conocido club y pone a cargo a su hija de 23 años: La historia que sorprende a Italia

Reunión clave: La revolucionaria idea que podría cambiar radicalmente el Mundial 2030

Ricardo Gareca vuelve a abordar su paso por La Roja y ratifica tajante decisión para su futuro
Publicidad
Publicidad