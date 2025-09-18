Copa Sudamericana: U de Chile rescató un empate 0-0 ante Alianza Lima - Chilevisión

Universidad de Chile buscó el triunfo pero se conformó con un empate 0-0 ante Alianza Lima en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.



Ante un estadio colmado en Matute, los dirigidos de Gustavo Álvarez salieron a buscar la ventaja, pero se encontraron con una sólida defensa peruana.



En un partido disputado, los locales sufrieron la expuslión de Carlos Zambrano en la primera mitad.



Los Azules, que contaron con el manejo del balón en el trámite del partido, no alcanzaron a inquietar al portero Viscarra.





La U rescató un empate en Lima

A pesar de buscar todo el partido, la U supo atacar a Alianza Lima y maniatar al elenco peruano en su propia casa para sacar un empate que deja la llave abierta para la vuelta en Santiago.

Sin pensar en la expulsión de Zambrano, el cuadro peruano supo mantener la defensa y no inquietar el arco de Gabriel Castellón.

Cuándo vuelve a jugar la U por Copa Sudamericana

El próximo partido de la U por Copa Sudamericana será el próximo 23 de septiembre, cuando reciban al Alianza Lima en Chile.

El partido está pactado a las 21:30 hrs. en el Sánchez Rumoroso de Coquimbo, donde los Azules ejercerán localía.