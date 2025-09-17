Experiencia y ex mundialistas: El gran plantel con el que Alianza Lima quiere amargar a la U - Chilevisión

Alianza Lima será el rival de Universidad de Chile en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, llave que asoma bastante pareja.

Los Azules ya están en Perú para afrontar el partido de ida, donde se medirán a un cuadro que ha dado que hablar todo año a nivel continental.

De hecho, Los Íntimos están viviendo un espectacular año a nivel internacional, dándose el lujo de eliminar a Boca Juniors en la fase preliminar de la Copa Libertadores y a Gremio en la Sudamericana.

Los importantes jugadores que tiene Alianza Lima

La campaña de Alianza Lima se sostiene en un plantel de muchísima experiencia y jugadores conocidos a nivel continental, partiendo por Hernán Barcos.

El delantero argentino es el capitán y gran referente de los Blanquiazules, convirtiendo 13 goles en lo que va de la temporada contando todos los torneos.

Al atacante se suman los mediocampistas Sergio Peña y Pedro Aquino, y los defensas Carlos Zambrano y Miguel Trauco, mundialistas con la Selección Peruana el 2022.

Otros jugadores importantes son el arquero Guillermo Viscarra, el histórico Paolo Guerrero y el ecuatoriano Eryc Castillo, este último es un extremo que ha marcado diferencias por su tremenda velocidad.

A todos ellos se debe agregar al entrenador Néstor "Pipo" Gorosito, recordado ex volante de Universidad Católica que ha liderado una campaña histórica de los Aliancistas, la que los tiene soñando con meterse en instancias definitivas.

¿Cuándo juegan Alianza Lima y la U por Copa Sudamericana?

El choque de Alianza Lima ante la U, válido por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, está programado para este jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas de Chile.

En tanto, al revancha se disputará el 25 del mismo mes en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.