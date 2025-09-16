 Revive las reacciones a la victoria de Racing ante Vélez por la Copa Libertadores - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Revive las reacciones a la victoria de Racing ante Vélez por la Copa Libertadores

La Academia mostró gran efectividad y se quedó con un triunfo clave ante el Fortín, quedando muy cerca de acceder a las semifinales del torneo.

Martes 16 de septiembre de 2025 | 21:20

Un triunfo clave fue el que consiguió este martes Racing, venciendo 1-0 a Vélez por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Adrián "Maravilla" Martínez le dio el triunfo a La Academia, cuadro que no contó con Gabriel Arias por decisión del entrenador Gustavo Costas.

En tanto, los chilenos Claudio Baeza y Diego Valdés no sumaron minutos en el Fortín que reclamó varias acciones, entre los que está un gol anulado a instancias del VAR.

Este apasionante compromuso lo pudiste seguir con Vicente Quijada (@vichoquijaday Javier Manríquez (@guororororoi), quienes reaccionaron en vivo a todos los detalles en nuestro canal de YouTube.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Vélez vs Racing | Goles, resumen y compacto del partido

Racing derrota a Vélez en un polémico partido y se ilusiona con las semifinales en la Libertadores

Copa Libertadores: Sigue las reacciones EN VIVO al partido de Vélez vs Racing

Vélez vs Racing: Dónde verlo EN VIVO, ONLINE y GRATIS partido por Copa Libertadores
Publicidad
Publicidad