Revive las reacciones a la victoria de Racing ante Vélez por la Copa Libertadores - Chilevisión

Un triunfo clave fue el que consiguió este martes Racing, venciendo 1-0 a Vélez por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Adrián "Maravilla" Martínez le dio el triunfo a La Academia, cuadro que no contó con Gabriel Arias por decisión del entrenador Gustavo Costas.

En tanto, los chilenos Claudio Baeza y Diego Valdés no sumaron minutos en el Fortín que reclamó varias acciones, entre los que está un gol anulado a instancias del VAR.

