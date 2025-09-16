Revive las reacciones a la victoria de Racing ante Vélez por la Copa Libertadores - Chilevisión

La Academia mostró gran efectividad y se quedó con un triunfo clave ante el Fortín, quedando muy cerca de acceder a las semifinales del torneo.
Martes 16 de septiembre de 2025 | 21:20
Un triunfo clave fue el que consiguió este martes Racing, venciendo 1-0 a Vélez por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Adrián "Maravilla" Martínez le dio el triunfo a La Academia, cuadro que no contó con Gabriel Arias por decisión del entrenador Gustavo Costas.
En tanto, los chilenos Claudio Baeza y Diego Valdés no sumaron minutos en el Fortín que reclamó varias acciones, entre los que está un gol anulado a instancias del VAR.
