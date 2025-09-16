Racing derrota a Vélez en un polémico partido y se ilusiona con las semifinales en la Libertadores - Chilevisión

Vélez Sarsfield abrió el telón de los cuartos de final de la Copa Libertadores recibiendo a Racing, cuadro que pegó primero y ganó 1-0 este martes en el partido de ida.

Ante una multitud que llegó al Estadio José Amalfitani, La Academia se hizo fuerte y aprovechó el hombre de más que tuvo por más de 45 minutos.

El Fortín, que no contó con Claudio Baeza ni Diego Valdés, fue superior en el arranque y tuvo claras chances para ponerse en ventaja en el primer tiempo, pero fue incapaz de superar a Facundo Cambeses, reemplazante de Gabriel Arias.

Sin embargo, todo cambió con la expulsión de Lisandro Magallán en la agonía del lapso inicial. El defensa vio la segunda tarjeta amarilla por un planchazo.

En el complemento, el cuadro de Avellaneda abrió la cuenta a los 53' por Adrián "Maravilla" Martínez que empujó una pelota en área chica.

A los 61' se dio la gran polémica de la jornada, con el VAR invalidando el tanto de Aaron Quirós en los locales debido a que el balón traspasó la línea de meta en un tiro de esquina anterior.

Sobre el final, la tecnología nuevamente interfirió al anular la expulsión del volante visitante Juan Nardoni que cometió una fuerte falta, desatando la furia del cuerpo técnico, jugadores e hinchas contra el árbitro Wilton Sampaio.

¿Cuándo se juegan la revancha entre Vélez y Racing?

El partido de vuelta entre Racing y Vélez se jugará el próximo martes 23 de septiembre a las 19:00 horas, disputándose en el Cilindro de Avellaneda.