Programación Copa Libertadores: Días y horarios de los partidos de ida de cuartos de final - Chilevisión

La Copa Libertadores entra en su recta final con el comienzo de los cuartos de final, la que tendrá partidos para el infarto.

Los cruces arrancan este martes con el duelo 100% argentino de Vélez Sarsfield ante Racing, el que tiene presencia chilena con Claudio Baeza y Diego Valdés en el Fortín y Gabriel Arias en La Academia.

Otro de los compromisos que paraliza el continente será el River Plate y Palmeiras, quienes se topan en la ronda de los ochos mejores.

El Millonario apuesta a dar el primer golpe en condición de local, aunque para eso tiene que imponerse al Verdao que gastó una fortuna en el objetivo de quedarse con el título.

Además, el sorprendente Liga de Quito va por otro batacazo frente a Sao Paulo, mientras que Flamengo recibe en Río de Janeiro a Estudiantes de La Plata.

Programación cuartos de final ida Copa Libertadores

Martes 16 de septiembre:

Vélez Sarsfield vs Racing: 19:00 horas.

Miércoles 17 de septiembre:

River vs Palmeiras: 21:30 horas.

Jueves 18 de septiembre:

Liga de Quito vs Sao Paulo: 19:00 horas.

Flamengo vs Estudiantes de La Plata: 21:30 horas.

Cuartos de final Copa Libertadores: ¿Cuándo se juegan las revanchas?

Los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores se disputarán entre el 23 y 25 de septiembre con las localías invertidas.