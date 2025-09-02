Serrucho para rato: Vélez destaca a Claudio Baeza y extiende su contrato hasta el 2027 - Chilevisión

Claudio Baeza fue uno de los futbolistas chilenos que cambió de club a comienzos del 2025, fichando de manera sorpresiva en Vélez Sarsfield.

El Serrucho llegó en silencio y tuvo destacadas actuaciones en la liga local y la Copa Libertadores, provocando que la dirigencia tomará una tajante decisión.

La directiva se movió rápidamente y anunció la renovación del contrato del volante nacional, quien extendió su vínculo con el Fortín hasta el 2027.

En su sitio oficial, el cuadro argentino destacó que el ex Colo Colo "se consolidó como uno de los motores del juego velezano" y fue clave en una "etapa cargada de buenos resultados y nuevos desafío".

"La presencia y experiencia de Baeza aportan equilibrio, intensidad y jerarquía a un plantel que atraviesa un gran momento colectivo. Con esta renovación, el club ratifica su confianza en un futbolista que se ganó el reconocimiento de la familia fortinera por su entrega y calidad dentro del campo de juego", agragaron.

Los números de Claudio Baeza en Vélez

El mediocampista de 32 años ha jugado un total de 22 partidos en el elenco de Liniers, donde todavía no marcó goles.

El gran desafío que se le viene al Serrucho es la llave de cuartos de final de Copa Libertadores, donde se medirá a Racing a mediados de septiembre.