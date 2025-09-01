Colo Colo vs Universidad de Chile: Cómo comprar entradas para el duelo de la Supercopa - Chilevisión

Este lunes, en medio de rumores de suspensión, la ANFP confirmó la realización del duelo Colo Colo vs Universidad de Chile para el próximo domingo 14 de septiembre.

La cita de este nuevo superclásico está agendada para las 15 horas en el Estadio Santa Laura, en el marco de la Supercopa 2025.

En esta ocasión, la asociación de fútbol informó de una serie de requisitos para quienes quieran adquirir uno de los 9.950 tickets disponibles, según el aforo permitido por las autoridades.

Cómo adquirir entradas para la Supercopa

La venta de entradas estará disponible a partir de las 10:00 horas del martes 2 de septiembre en www.puntoticket.cl.

Para esta ocasión habrá entradas enfocadas en padres, cercanos e hinchas del fútbol formativo ANFP.

De igual manera, se habilitarán tickets específicos para seguidores desde los 55 años en adelante.

Para los sectores de Galerías, Andes y Tribuna, podrán comprar entradas, quienes estén registrados en el sistema de Jugadores y CT del futbol Joven de cada club participante, en el Sistema COMET ANFP.

Así también para adquirir un ticket será obligatorio estar enrolado en el Registro Nacional del Hincha.