Barra de Colo Colo desata polémica con nuevo lienzo contra la hinchada azul en el Superclásico - Chilevisión

A minutos del inicio del Superclásico 198 en el Estadio Monumental, la hinchada de Colo Colo volvió a encender la polémica con un nuevo lienzo dirigido a la barra de Universidad de Chile.

En esta ocasión, bajo la galería Arica apareció una tela con la caricatura de Shin-chan bajándose los pantalones, en clara alusión a la recordada tragedia que vivieron los azules en Avellaneda durante la Copa Sudamericana.

La acción se sumó al mensaje exhibido días antes por la Garra Blanca, que señalaba: “Todo Sudamérica te vio correr a ra… pelá”.

Además, en diferentes sectores del recinto de Macul también se pudieron ver lienzos pertenecientes a facciones de la barra azul, que habrían sido arrebatados por barristas albos.

Mira el polémico lienzo a continuación: