Barra de Colo Colo desata polémica con nuevo lienzo contra la hinchada azul en el Superclásico - Chilevisión

Barra de Colo Colo desata polémica con nuevo lienzo contra la hinchada azul en el Superclásico

Esto se suma al mensaje exhibido días antes por la Garra Blanca, en una clara alusión a la tragedia que vivieron los azules en Avellaneda durante la Copa Sudamericana.

Domingo 31 de agosto de 2025 | 16:08

A minutos del inicio del Superclásico 198 en el Estadio Monumental, la hinchada de Colo Colo volvió a encender la polémica con un nuevo lienzo dirigido a la barra de Universidad de Chile.

En esta ocasión, bajo la galería Arica apareció una tela con la caricatura de Shin-chan bajándose los pantalones, en clara alusión a la recordada tragedia que vivieron los azules en Avellaneda durante la Copa Sudamericana.

La acción se sumó al mensaje exhibido días antes por la Garra Blanca, que señalaba: “Todo Sudamérica te vio correr a ra… pelá”.

Además, en diferentes sectores del recinto de Macul también se pudieron ver lienzos pertenecientes a facciones de la barra azul, que habrían sido arrebatados por barristas albos.

Mira el polémico lienzo a continuación:

