Colo Colo vs U. de Chile: Dónde ver EN VIVO y ONLINE Superclásico del fútbol chileno - Chilevisión

Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentan en uno de los partidos más esperados de la Liga de Primera, chocando este domingo en la edición 198 del Superclásico.

Con el retorno de Arturo Vidal, Los Albos necesitan con urgencia la victoria para meterse en carrera por clasificar a copas internacionales, buscando acabar con la racha de cinco encuentros sin ganar.

Por el otro lado están Los Azules, quienes retornan a la cancha tras el fatídico duelo contra Independiente y que sueñan con darle un nuevo golpe al archirrival, lo que les permitiría seguir soñando con alcanzar a Coquimbo Unido en el liderato.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Colo Colo vs U. de Chile?

El partido de Colo Colo ante Universidad de Chile, válido por la fecha 22° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, la plataforma de streaming HBO MAX también emitirá el Superclásico de manera online. Para eso, debes ingresar con tu respectivo usuario y clave.

Hora de partido entre Colo Colo y U. de Chile por la Liga de Primera

El compromiso del Cacique contra el Romántico Viajero inicia a las 15:00 horas de Chile de este domingo 31 de julio.

El escenario es el Estadio Monumental, mientras que el árbitro designado para este trascendental duelo fue Cristián Garay.