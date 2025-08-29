Independiente vs la U: La fecha clave que se proyecta para la resolución de la Conmebol - Chilevisión

Universidad de Chile e Independiente aguardan por la resolución de la Conmebol, que sigue preparando el fallo tras la cancelación del partido por la Copa Sudamericana.

Ambos equipos ya presentaron sus descargos tras los graves incidentes ocurridos en el Estadio Libertadores de América, donde la barra del Rojo agredió brutalmente a los hinchas azules.

La barbarie dejó a varios fanáticos del cuadro laico heridos y un centenar de heridos, originando que el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, viajara a Buenos Aires y que el recinto de los trasandinos fuera clausurado.

¿Cuándo podría haber novedades para la U en la Sudamericana?

Una instancia clave se dará el próximo martes 2 de septiembre, día en que quedó fijada una audiencia por parte del ente réctor del fútbol sudamericano.

Esto implica que dirigentes de las dos instituciones tienen que presentarse en la sede del organismo ubicada en Luque, Paraguay.

Una vez concluido ese proceso, la Conmebol podría pronunciarse esa misma semana por las sanciones a ambos clubes y al posible clasificado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El que espera en esta instancia es Alianza Lima, donde su entrenador, Néstor "Pipo" Gorosito, confesó que pretende evitar los encuentros y acceder a la siguiente ronda sin jugar.

"Dios quiera que nos metan directamente a semifinales. Si pasamos directamente a semis, mejor. Sería muy lindo decirte 'para mí sería lindo jugar', pero no te voy a mentir", comentó el estratega en la televisión argentina.