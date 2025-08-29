Superclásico 198: La importante racha que Colo Colo busca cortar ante la U - Chilevisión

Colo Colo se enfrentará a Universidad de Chile en la edición 198 del Superclásico, el que en esta ocasión se jugará en el Estadio Monumental.

Los Albos llegan al partido buscando retomar el camino del triunfo, lo que de paso les permitiría cortar una extensa racha ante el archirrival.

Esto porque el Cacique lleva varios encuentros sin poder vencer al cuadro laico, que aparentemente ha podido tomarle la mano a este tipo de encuentros.

Colo quiere acabar con la sequía ante la U

La última vez que Colo Colo derrotó a la U fue el 31 de julio del 2022, día en que se impuso 3-1 como visitante en un duelo disputado en Talca.

Desde entonces han pasado cinco cotejos en los que el Popular no ha podido celebrar, periodo en el que hubo dos victorias para la U y tres empates.

Para irse al triunfo más reciente del actual campeón del fútbol chileno en el Estadio Monumental, hay que remontarse al 6 de marzo del 2022.

En aquella jornada, Los Albos aplastó 4-1 a la U con los tantos de Esteban Pavez, doblete de Gabriel Costa y un autogol de Bastián Tapia.

¿Cuándo juegan Colo Colo y Universidad de Chile?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile está programado para el domingo 31 de agosto a las 15:00 horas de Chile.

El choque es válido por la fecha 22° de la Liga de Primera y se jugará en el Estadio Monumental.