¿Fin de ciclo? La tajante decisión que tomó Gabriel Arias en medio de críticas en Racing - Chilevisión

Días bastante complejos son los que está viviendo Gabriel Arias en Racing. El arquero chileno es uno de los apuntados por el mal momento de La Academia.

El cuadro argentino no levanta cabeza y está penúltimo de su zona en el Torneo de Clausura, sumando solamente cuatro puntos en las primeras siete fechas.

A esto hay que sumar la polémica que vivió en la revancha de octavos de final de la Copa Libertadores contra Peñarol, donde fue reemplazado en el epílogo pensando en que habría penales en un hecho que desató su molestia con el DT, Gustavo Costas.

Gabriel Arias se cansa de las críticas en Racing

A raíz de las constantes críticas de los hinchas, el portero tomó una radical decisión y optó por cerrar su cuenta de Instagram.

El perfil del guardameta quedó inactivo, buscando tener algo de paz de cara a los cuartos de final del torneo continental en el que su club chocará contra Vélez Sarsfield.

Arias determinó esta medida en un año crucial, teniendo en cuenta que su contrato finaliza en diciembre de este año y que los fanáticos están pidiendo una oportunidad para Facundo Cambeses, actual suplente en La Academia.

Desde su llegada a mediados del 2018, el futbolista de 37 años se transformó en un referente de la institución al jugar más de 250 partidos, convirtiéndose en capitán y levantando la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana.