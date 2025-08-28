Noche de combos: La respuesta de Racing ante supuesto quiebre entre Gabriel Arias y Gustavo Costas - Chilevisión

Una ingeniosa respuesta dio Racing ante los rumores de quiebre entre Gabriel Arias y Gustavo Costas, quienes supuestamente protagonizaron un tenso momento.

Todo se originó tras la decisión del entrenador de La Academia de reemplazar al chileno en pleno partido contra Peñarol por Copa Libertadores, pensando en una posible definición a penales.

Pese a que el cuadro de Avellaneda terminó ganando en tiempo regular, en Argentina se especuló con que la determinación habría desatado la furia del guardameta.

Gabriel Arias y Gustavo Costas responden a especulaciones

Ante el ruido que generó el supuesto desencuentro, los protagonistas contestaron simulando nada menos que una pelea de boxeo.

Con guantes puestos, Arias y Costas tuvieron una divertida sesión en la que llegaron a subirse a un ring y ponerse en posición de combate.

"La única pelea verdadera es la que vamos a dar en todos los frentes. Todos juntos, más que nunca", expresó el club en su cuenta de X.

Con esto, Racing se enfoca en el torneo local y la Copa Libertadores, donde se enfrentará a Vélez Sarsfield en la llave de cuartos de final.

Mira el posteo acá