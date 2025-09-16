Nueva polémica: La decisión que tomará Boca con Carlos Palacios tras su enojo - Chilevisión

Carlos Palacios volvió a protagonizar otra polémica en Boca, luego de molestarse al ser reemplazado en el partido contra Rosario Central del pasado domingo.

El volante le reprochó al ayudante del campo del Xeneize, Claudio Ubeda, el ser sustituido por Alan Velasco en el empate de su equipo por el Torneo de Clausura.

"¿Salgo yo?, ¿salgo yo?, ¿en serio?", señaló La Joya al integrante del cuerpo técnico, generando ruido al otro lado de la cordillera.

Boca toma medidas con Carlos Palacios

Según consignó TyC Sports, la actitud del chileno fue analizada en el cuadro argentino, aunque no pasó a mayores y por ahora no habría sanciones.

Sin embargo, afirmaron que habrá una importante charla entre el jugador y el cuerpo técnico para finalizar el tema y pensar en lo que viene.

Con esto, el ex Colo Colo se mantendría en la titularidad que recuperó hace algunas fechas, donde ayudó a que el equipo levantara su nivel y llegara a conseguir tres victorias consecutivas.

Tras llegar a principios del 2025, Palacios ha jugado un total de 27 partidos en Boca en los que marcó 3 goles y entregó 4 asistencias.