“¿Salgo yo?”: El fastidio de Carlos Palacios tras ser reemplazado en duelo de Boca y Rosario Central - Chilevisión

Muy molesto se mostró Carlos Palacios en el último partido de Boca, cuadro que este domingo igualó 1-1 ante Rosario Central por una nueva fecha del Torneo de Clausura.

La Joya fue titular en el empate que cortó la racha de Los Xeneizes, quienes llegaban encendidos al sumar tres victorias de manera consecutiva.

Sin embargo, el Canalla fue un duro oponente y le arrebató un punto al Azul y Oro con un golazo olímpico de Ángel Di María.

La molestia de Carlos Palacios tras ser reemplazado en Boca

A los 72 minutos, el ex Colo Colo fue reemplazado por Alan Velasco, desatando su furia contra el ayudante de campo, Claudio Ubeda, en un momento captado por la transmisión oficial.

"¿Salgo yo?, ¿salgo yo?, ¿en serio?", le dijo Palacios al integrante del cuerpo técnico, quien no le hizo comentarios y solamente atinó a darle la mano.

Con la igualdad, Boca llegó a los 13 puntos y se mantiene en la parte alta de la Zona A del torneo trasandino, donde se medirá el próximo fin de semana a Central Córdoba en condición de local.

Adicionalmente, el equipo del volante nacional se mantiene en el segundo puesto de la tabla anual, lo que es fundamental para poder clasificar a la Copa Libertadores 2026.