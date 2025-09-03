El desahogo de Carlos Palacios luego de vivir crisis en Boca: “Se hablaron cosas feas” - Chilevisión

Carlos Palacios parece haber dejado atrás los complicados momentos en Boca, tomando aire con los tres triunfos consecutivos logrados en el Torneo de Clausura argentino.

La Joya recuperó la titularidad y fue clave en la victoria del pasado fin de semana del Xeneize, aportando con una asistencia en la victoria 3-0 sobre Aldosivi como forastero.

Tras quedarse con los tres puntos, el chileno recalcó el Azul y Oro "te exige ganar todos los partidos, de local, visitante y en todos lados. Demás está decir que tenemos que seguir en esta racha, de cada día ser mejor".

Carlos Palacios habló tras fuertes acusaciones

El volante de 25 años habló tras las fuertes acusaciones en su contra, donde se especuló con actos de indisciplina y hasta la molestia del entrenador Miguel Ángel Russo.

En diálogo con El Canal de Boca, Palacios confesó estar "contento" por su actual etapa y afirmó que vivió "momentos un poco difíciles, medio turbulentos, pero me siento feliz acá adentro. Tengo unos compañeros que me dieron consejos y apoyaron en momentos difíciles"

"Lo vengo manejando más adentro con mis cercanos, con ese apoyo que siempre te dan, esa confianza y esas palabras que te dejan algo", añadió.

El ex Colo Colo recalcó que está "muy feliz por lo que me toca pasar de nuevo. Como dije, habían sido momentos muy turbulentos, se hablaron cosas innecesarias y feas".

"Gracias a Dios estoy más tranquilo y disfrutando este momento, que la verdad es que jugar acá es maravilloso", concluyó.