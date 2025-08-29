“A lo mejor...”: Camilísima revela qué pasó con Carlos Palacios tras recordado viral - Chilevisión

Casi un año ha transcurrido desde el viral que protagonizaron Camilia Campos, conocida como Camilísima, y Carlos Palacios.

En plena entrevista, el futbolista chileno logró poner "nerviosa" a la periodista al lanzarle un piropo. " Me gusta mirar a las mujeres a los ojos, me gustan los ojos de las mujeres. Tú tienes bonitos ojos", dijo el volante.

A varios meses de esa situación, la influencer reveló si ha vuelta a hablar con el actuar jugador de Boca Juniors.

Camilísima hace confesión sobre Carlos Palacios

En entrevista con La Cuarta, la comunicadora confesó que La Joya "me sacó de Instagram. Me tenía en 'Mejores amigos', pero me dejó de seguir".

"A lo mejor encontró el amor, no sé, cuentan por ahí", comentó la panelista de televisión y ex integrante de un reality nacional.

Campos afirmó que al mediocampista "le tenía mucho cariño, de verdad, hasta hoy. Para mí, es un cabro con mucho talento y con una vida por delante. Le agarré mucho cariño. Nada de jote".

"Yo podría ser la mamá de Carlitos Palacios, lo pude haber tenido a los 14 o 15 años, imagínate", agregó.