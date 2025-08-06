Carlos Palacios volvió a ser criticado por hinchas de Boca tras particular imagen: “Desastre” - Chilevisión

Carlos Palacios sigue viviendo un momento complejo en Boca Juniors. Tras haberse recuperado de su lesión, el chileno otra vez fue blanco de críticas.

Ahora, La Joya fue apuntado por la poca intensidad que mostró en un entrenamiento del cuadro Xeneize, que se prepara para enfrentar a Racing en un partido clave.

Las imágenes mostraron al oriundo de Renca a un ritmo lento en la práctica del primer equipo, generando nueva indignación en los fanáticos.

Sin embargo, algunos lo defendieron y aseguraron que recién es la entrada en calor, por lo que no tiene sentido realizar los ejercicios a máxima velocidad.

"Mi abuela le pone más ánimo", es un desastre" o "después preguntan por qué no le ganamos a nadie" fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

🔎CARLOS PALACIOS en entrenamiento de BOCA JUNIORS esta mañana.pic.twitter.com/6TTHQzxS7u — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) August 6, 2025

Carlos Palacios avanza en la recuperación de su lesión

Palacios no pudo disputar los últimos dos compromisos con Boca por una lesión en la rodilla, la que parece ir dejando poco a poco atrás.

El volante entrenó de forma diferenciada, pero ya se encuentra a disposición para el choque frente a La Academia que se jugará este sábado 9 de agosto.

El Xeneize vive una inédita racha de cuatro meses sin ganar. Su última victoria fue a mediados de abril ante Estudiantes de La Plata por el torneo local, cotejo en el que La Joya marcó un tanto.