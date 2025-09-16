Director de Azul Azul genera polémica por dichos contra jugadores de Colo Colo: La respuesta del Sifup - Chilevisión

Polémica generó la publicación de un director de Azul Azul tras el triunfo de Universidad de Chile ante Colo Colo por la Supercopa, realizada el pasado domingo.

Aldo Marín, integrante de la mesa de la concesionaria laica, apuntó que tres jugadores del Cacique están perjudicando al archirrival "desde adentro", haciendo referencia a que son hinchas del Romántico Viajero.

"Mauricio (Isla), Jonathan (Villagra) y Víctor Felipe (Méndez), infiltrados que destruyen a nuestro rival desde adentro", afirmó en X (ex Twitter).

Sifup condena dichos de director de Azul Azul

El comentario fue repudiado por el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), quienes no quedaron indiferentes ante el posteo

"Condenamos los dichos del director de Azul Azul, Aldo Marín, que en sus redes sociales expuso a jugadores de Colo Colo de manera pública, emitiendo juicios que incitan a la violencia", apuntaron.

El organismo aseguró que confía en que la propia U y la ANFP "buscarán una forma de reparación pública a esta situación".

La entidad aseguró que "es inaceptable que dirigentes se manifiesten de esta manera, sobre todo en la crisis de seguridad en la que se encuentran inmersa nuestra actividad", agregaron.

