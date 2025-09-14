¡Alegría azul! Universidad de Chile goleó a Colo Colo y es campeón de la Supercopa 2025 - Chilevisión

Universidad de Chile celebró a lo grande en el Estadio Santa Laura. El equipo de Gustavo Álvarez venció por 3-0 a Colo Colo y levantó la Supercopa 2025, en un partido marcado por la intensidad de juego y el amargo debut de Fernando Ortiz en la banca alba.

El arranque fue de alta tensión. Apenas en 18 minutos, Matías Sepúlveda abrió la cuenta con una gran jugada individual que dejó sin opciones a Fernando de Paul. Más tarde, la expulsión de Sebastián Vegas condicionó a Colo Colo y la U no lo desaprovechó: primero con el tanto de Nicolás Guerra tras un rebote y luego con un derechazo de Lucas Assadi, que sentenció la historia apenas iniciado el complemento.

Los albos intentaron reaccionar en el segundo tiempo con el ingreso de Arturo Vidal, quien estuvo cerca de descontar con un potente remate que obligó a una gran intervención de Gabriel Castellón. Sin embargo, el partido concluyó con el arco azul invicto.

Con esta victoria, Universidad de Chile conquista su segunda copa bajo la dirección de Gustavo Álvarez, consolidando un proceso que combina solidez local y ambiciones internacionales.

El triunfo llega justo antes del importante desafío por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde el jueves 18 de septiembre deberá visitar a Alianza Lima en busca de seguir extendiendo su gran presente.