Vidal a la banca: Así será la oncena titular de Colo Colo en el debut de Ortiz frente a la U - Chilevisión

El inicio de la era Fernando Ortiz en Colo Colo llegó con sorpresas. El nuevo entrenador albo hará su estreno oficial este domingo en la Supercopa 2025 ante la Universidad de Chile con Arturo Vidal en la banca.

La oncena del Cacique: De Paul en el arco; M. Isla, J. Villagra, S. Vegas y E. Wiemberg en la última línea; E. Pavez junto a V. Pizarro en la contención; L. Cepeda, C. Aquino y L. Hernández como generadores de juego; y J. Correa en el ataque.



La ausencia de Vidal en el arranque marca un hito, dado que el referente albo estaba acostumbrado a la titularidad bajo el mando de Almirón.

Por el lado de la U de Chile, hubo dudas respecto al equipo que presentaría Gustavo Álvarez, ya que su presidente Michael Clark deslizó la posibilidad de incluir juveniles pensando en el duelo del jueves por cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Alianza Lima.

Finalmente, el técnico azul optó por alinear a su plantel estelar, a pesar de bajas importantes como las de Nicolás Ramírez, Lucas Di Yorio e Israel Poblete. Así, los azules se presentarían con G. Castellón, F. Calderón, M. Guerrero, L. Assasi, N. Guerra, M.S epúlveda, F. Hormazábal, J. Altamirano, C. Aránguiz, M. Díaz y M. Zaldivia.

El superclásico por la Supercopa no solo enfrenta a los dos equipos más populares del país, sino que además se convierte en el primer examen para Ortiz al mando de Colo Colo.