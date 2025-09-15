“Nos sacamos la espina”: La alegría de Marcelo Díaz y Matías Zaldivia tras ganar la Supercopa - Chilevisión

Todo es alegría en Universidad de Chile tras quedarse con la Supercopa, donde derrotaron 3-0 a Colo Colo este domingo en el Estadio Santa Laura.

Los Azules fueron muy superiores y le dieron otro golpe a su máximo rival. De hecho, Marcelo Díaz reconoció haberse sacado una importante mochila de encima.

Tras el encuentro, el capitán del cuadro laico recalcó que "lamentablemente no me tocó jugar nunca una Supercopa, pero primera vez que lo hice y la gané".

"Me saqué y nos sacamos la espina que teníamos del 2006, desde aquella final que perdimos. Se los dije a los muchachos, la tenía la tenía guardada", comentó.

Sobre el levantar el trofeo en compañía de Charles Aránguiz, Carepato reconoció que el título "estaba gigante. Ya se lo había dicho que la levantáramos los dos. Es el reconocimiento también a mi gran amigo, a un compañero de mil batallas".

Matías Zaldivia destaca la superioridad de la U

Por su parte, Matías Zaldivia no ocultó su felicidad tras ser campeón por segunda vez con la U. El defensa apuntó que "el partido estuvo un poco manoseado durante la semana, nos confirmaron dos días antes que se iba a jugar, fue un poco raro".

"Teníamos la espina de lo que había pasado en el último Superclásico. Lo jugamos con muchas ansias y sabíamos que 11 contra 11 somos superiores", comentó.

Pese a la alegría por ganar la Supercopa, el zaguero puso la mente en la llave de Copa Sudamericana contra Alianza Lima y afirmó que que "casi no se puede festejar"

"Tenemos que descansar y el martes viajaremos a Perú, donde jugaremos un partido muy duro", añadió.