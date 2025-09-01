Apuntado de principio a fin: El particular grito de los hinchas de Colo Colo a Marcelo Díaz - Chilevisión

Marcelo Díaz fue uno de los principales apuntados por los hinchas de Colo Colo en el Superclásico ante Universidad de Chile, el que terminó con victoria de Los Albos.

Pese a no jugar por decisión técnica, los fanáticos del Cacique se acordaron constantemente del referente del cuadro laico con un particular insulto.

El insulto de los hinchas de Colo Colo a Marcelo Díaz

En concreto, parte de la afición del Popular le gritó "sapo" al volante en reiteradas ocasiones, lo que fue captado por la transmisión oficial.

Esto se escuchó principalmente segundos antes de que arrancara el segundo tiempo, con Díaz caminando hacia la banca del Romántico Viajero.

Pese a las provocaciones, el ex Racing y Hamburgo de Alemania no respondió a la parcialidad local y solamente se concentró en apoyar al resto del plantel.

Cabe recordar que el experimentado mediocampista no viene siendo considerado como titular por el DT Gustavo Álvarez, perdiendo terreno ante jugadores como Maximiliano Guerrero e Israel Poblete.