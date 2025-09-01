Arturo Vidal lamentó muerte de hincha de Colo Colo en Superclásico: “Me duele profundamente” - Chilevisión

Arturo Vidal lamentó al tragedia ocurrida en el Superclásico de este domingo entre Colo Colo y Universidad de Chile, donde un hincha de Los Albos murió tras caer de la techumbre del Estadio Monumental.

Información preliminar indicó que el sujeto perdió el equilibrio presuntamente al intetar pasar del sector Galvarino a Cordillera, situación que se dio antes de la victoria del Cacique.

El deceso ya está siendo investigado por las autoridades, lo que se da dos semanas antes de la realización de la Supercopa entre estos mismos clubes.

Arturo Vidal reacciona a muerte de hincha de Colo Colo

Una vez terminado el encuentro, el King reaccionó al fallecimiento del fanático y se manifestó con un mensaje en sus redes sociales.

A través de su Instagram, el volante señaló: "Hoy el fútbol pasa a un segundo plano. Con profunda tristeza quiero enviar mi condolencias a la familia, amigos y seres queridos del hincha que perdió la vida hoy durante el superclásico.

"Me duele profundamente que sigamos lamentando pérdidas en los estadios. Mucha fuerza en este momento tan duro", agregó Vidal.

Por su parte, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, afirmó que la dirigencia del Popular "acató" instrucciones sobre la decisión de no suspender el cotejo.

