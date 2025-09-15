Festejando la Supercopa: Hinchas de la U obligan a detener partido de Copa Davis por pirotecnia - Chilevisión

Hinchas de Universidad de Chile provocaron incidentes en las inmediaciones del Estadio Nacional, lugar en el que se agruparon este domingo para celebrar la obtención de la Supercopa.

Los Azules vencieron 3-0 a Colo Colo y se quedaron el título, el que decidieron celebrar a un costado del recinto de Ñuñoa que estaba albergando la serie de Copa Davis entre Chile y Luxemburgo.

En dicho lugar, parte de la fanaticada lanzó bombas de ruido y pirotecnia, obligando a parar el encuentro que en ese momento jugaban Daniel Núñez Louis Van Herck.

El encuentro se detuvo algunos segundos, aunque posteriormente se retomó y terminó con una sufrida victoria del joven nacional.

Adicionalmente, Metro de Santiago informó en sus redes sociales que la estación Estadio Nacional de la Línea 6 se mantuvo cerrada "por procedimiento de seguridad".

Celebraciones de UdeChile fuera del estadio nacional que afectan la copa Davis @adnradiochile pic.twitter.com/vVSqYftnDW — Agustín Delgado 🌱🚲 (@tingado) September 14, 2025

La U no podrá recibir en hinchas en la Copa Sudamericana

Cabe recordar que la U actualmente está sancionada en la Copa Sudamericana por los incidentes ante Independiente, hechos ocurridos el pasado 20 de agosto.

A raíz de esto, el Romántico Viajero jugará sin público la revancha por los cuartos de final, donde se medirá a Alianza Lima el próximo 25 de agosto.