¡Serie perfecta! Chile vence por 3-0 a Luxemburgo y clasifica a Qualifiers de Copa Davis - Chilevisión

La escuadra chilena selló este domingo su clasificación a las Qualifiers de la Copa Davis 2026 tras vencer por 3-0 a Luxemburgo en la serie disputada en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional.

El punto definitivo lo consiguieron Tomás Barrios (134° en singles y 310° en dobles) y Matías Soto (120° en dobles), quienes superaron a la dupla de Alex Knaff (751°) y Raphael Calzi (sin ranking) por 6-2, 4-6 y 6-3.

El binomio chileno arrancó con autoridad en la primera manga, dominando de principio a fin para imponerse 6-2.

Sin embargo, los europeos reaccionaron y, con un quiebre sobre el servicio de Soto, lograron llevarse el segundo set por 4-6.

En el parcial decisivo, Barrios y Soto recuperaron el control con un quiebre temprano y cerraron la serie con un 6-3 que desató la celebración del público en Ñuñoa.

Con esta victoria, Chile aseguró su lugar en las Qualifiers de la Copa del Mundo de tenis 2026, instancia donde buscará un cupo en las Finales del prestigioso certamen.