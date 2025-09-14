Chile vs Luxemburgo: Hora y dónde ver EN VIVO la definición de la serie de Copa Davis - Chilevisión

El equipo chileno de Copa Davis cerró una jornada perfecta este sábado en el Estadio Nacional y se adelantó 2-0 en la serie ante Luxemburgo, válida por el Grupo Mundial I. Con este escenario, este domingo podría sellar su paso a los playoffs que entregan un lugar en las clasificatorias a las Finales de la Copa Davis 2026.

En el primer turno, Cristian Garin (124° ATP) debió batallar más de lo esperado, pero finalmente venció a Aaron Gil García (1.361°) por 6-2, 6-7(1) y 6-2. “Estoy emocionado porque han sido meses muy difíciles. Agradezco a la gente por apoyarme cuando iba perdiendo”, señaló tras el triunfo.

Luego, Tomás Barrios (134°) exhibió solidez para imponerse sin contratiempos a Alex Knaff (668°), con parciales de 6-1 y 6-2, dejando a Chile con una ventaja casi decisiva.

¿Dónde ver EN VIVO Chile vs Luxemburgo por Copa Davis?

La serie entre Chile, cuyo capitán es Nicolás Massú, y Luxemburgo se transmite por TVN y TNT Sports.



Además, se puede seguir vía streaming a través de tvn.cl y TNT Sports en HBO Max, ingresando con tu cuenta.

Hora y partidos del domingo en Copa Davis

La acción continúa este domingo 14 de septiembre desde las 16:00 horas en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional.

El orden de juego para la jornada es:

Dobles: Tomás Barrios y Matías Soto vs Alex Knaff y Raphael Calzi

Singles (si fuese necesario): Cristian Garin vs Alex Knaff

Singles (si fuese necesario): Tomás Barrios vs Aaron Gil García

Si Chile gana el partido de dobles, la serie quedará definida a su favor sin necesidad de disputar los últimos singles.