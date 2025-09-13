Cristian Garín y Tomás Barrios le dan ventaja a Chile en el debut ante Luxemburgo por la Copa Davis - Chilevisión

Chile cerró una jornada perfecta en el Estadio Nacional al ponerse 2-0 arriba en la serie de Copa Davis frente a Luxemburgo, válida por el Grupo Mundial I.

En el primer turno, Cristián Garín (124° ATP) sufrió más de la cuenta, pero terminó imponiéndose a Aaron Gil García (1.361°) por 6-2, 6-7(1) y 6-2.

“Estoy emocionado porque han sido meses muy difíciles. Agradezco a la gente por apoyarme cuando iba perdiendo”, dijo el ‘Gago’ tras el triunfo que abrió la serie.

Luego fue el turno de Tomás Barrios (134°), quien mostró solidez y no dio opciones a Alex Knaff (668°), superándolo cómodamente por 6-1 y 6-2 para dejar a Chile con una ventaja casi decisiva.

¿Qué viene ahora en Copa Davis?

La serie continuará este domingo a las 16:00 con el partido de dobles, donde Matías Soto y Barrios se medirán ante Knaff y Raphael Calzi.

Si Chile gana, asegurará su paso a las clasificatorias de las Finales de la Copa Davis 2026 sin necesidad de disputar los singles restantes.