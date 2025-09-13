Chile vs Luxemburgo: Hora y dónde ver EN VIVO la serie por Copa Davis - Chilevisión

El equipo chileno de Copa Davis, capitaneado por Nicolás Massú, vuelve a la acción y se mide este fin de semana ante Luxemburgo por la Zona 1 del Grupo Mundial. La serie se disputará en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional, donde el equipo nacional buscará avanzar a los playoffs y acercarse a las Finales de la Copa Davis.

La escuadra chilena estará conformada por Cristian Garin (124°), Tomás Barrios (134°), Matías Soto, Daniel Núñez y Diego Fernández. En tanto, los europeos llegan liderados por Alex Knaff (668°) y Aaron Gil Garcia (1.361°).

¿Dónde ver EN VIVO los partidos de Chile vs Luxemburgo por Copa Davis?

La serie entre Chile y Luxemburgo será transmitida por TVN y TNT Sports.



Además, se podrá seguir vía streaming a través de tvn.cl y de TNT Sports en HBO Max, plataformas a las que debes ingresar con tu cuenta.

Hora de los partidos de Chile ante Luxemburgo por Copa Davis

La acción comenzará este sábado 13 de septiembre desde las 17:00 horas, mientras que el domingo 14 la serie continuará a partir de las 16:00 horas en el Estadio Nacional.

El orden de juego definido tras el sorteo es el siguiente:

Sábado 13 de septiembre:

Cristian Garin (124°) vs Aaron Gil Garcia (1.361°)

Tomás Barrios (134°) vs Alex Knaff (668°)

Domingo 14 de septiembre:

Tomás Barrios y Matías Soto vs dupla de Luxemburgo (dobles)

Cristian Garin vs Alex Knaff

Tomás Barrios vs Aaron Gil Garcia

Con este cruce, Chile espera imponerse a Luxemburgo y asegurar un lugar en los playoffs del Grupo Mundial 1, etapa clave para volver a disputar la clasificación a las Finales de la Copa Davis en febrero de 2026.