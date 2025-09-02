Alejandro Tabilo respondió a críticas por ausentarse de la Copa Davis: “Necesito recuperar mi salud” - Chilevisión

El tenista nacional Alejandro Tabilo (122°) respondió a las críticas tras confirmarse su ausencia de Copa Davis, donde Chile se enfrentará a Luxemburgo a mediados de septiembre.

De acuerdo a lo indicado por la Federación de Tenis de Chile, el zurdo optó por "priorizar su calendario ATP" y no formará parte del equipo, baja que se suma a la de Nicolás Jarry (102°) que argumentó "asuntos familiares".

Ante los cuestionamientos de hinchas, el nacido en Toronto se manifestó en redes sociales y afirmó que "este año ha sido uno de los más duros de toda mi carrera. Arranqué con un año muy difícil en lo personal y cuando pude levantar los resultados, llegaron las lesiones".

"Tuve un edema óseo en la muñeca que me dejó un mes sin poder competir. Eso me impidió defender uno de los torneos más importantes del año para mí. Apenas volví, sufrí un desgarro abdominal de 5 cms que me tuvo dos meses fuera, perdiendo además toda la gira de pasto", agregó.

En una serie de historias de Instagram, el ganador de dos títulos ATP sostuvo que se dobló el tobillo en Estados Unidos. "Los tendones quedaron dañados y hasta hoy sigo con dolor e inflamación. El US Open lo tuve que jugar con tobilleras y el tobillo muy hinchado, pero sin estar al 100%", señaló.

Alejandro Tabilo explica su ausencia de la Copa Davis

Tabilo no se quedó ahí y continuó: "Muchos critican por no jugar la Davis, pero nadie sabe realmente lo que estoy viviendo. No es que no quiera representar a Chile: es que mi físico no me acompaña y necesito recuperarlo y poder seguir agarrando partidos para poder volver

"Hace semanas hablé con (Nicolás) Massú y le expliqué mi situación. Forzar ahora sería arriesgar aún más mi salud y volver a quedar parado meses, algo que mi carrera no puede permitirse en este momento", añadió.

El nacional insistió en que "necesito es recuperar mi salud, volver a competir seguido y ganar partidos para reencontrar la confianza, asegurando que "sé ue algunos no entienden mi decisión y duele mucho leer tantas críticas".

"Siempre defendí a Chile con orgullo y lo seguiré haciendo. Pero hoy mi prioridad tiene que ser sanar, volver más fuerte y concentrarme en mi carrera", concluyó.

