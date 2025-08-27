Alejandro Tabilo se despidió del US Open tras caer ante un sólido Alexander Zverev - Chilevisión

Alejandro Tabilo (122°) dijo adiós al US Open este martes por la noche, día en que perdió ante Alexander Zverev (3°) por la primera ronda.

El chileno se inclinó ante el alemán en poco más de dos horas, cayendo por 6-2, 7-6 (4) y 6-4 en el mítico estadio Arthur Ashe.

El duelo arrancó de mala manera para el zurdo, sufriendo dos quiebres que le permitieron al germano tomar rápidamente la ventaja y adjudicarse el primer set.

La situación cambió en el segundo parcial, con el nacional llegando a tener set point cuando el marcador estaba 6-5. Lamentablemente, el europeo aguantó la arremetida y forzó el tiebreak que terminaría ganando.

Un rompimiento en el décimo juego de la tercera manga le alcanzó al alemán para quedarse con el encuentro, dejando al oriundo de Toronto sin chances de avanzar en el último Grand Slam de la temporada.

¿Qué se viene para Alejandro Tabilo?

Ahora, Tabilo disputará el Challenger de Shanghai y se preparará para afrontar la serie de Copa Davis ante Luxemburgo.

Dicha instancia se jugará a mediados de septiembre.