Alejandro Tabilo vs Alexander Zverev: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por US Open - Chilevisión

Alejandro Tabilo (122°) tiene un complejo desafío en su estreno por el US Open, enfrentando este lunes nada menos que a Alexander Zverev (3°).

Pese a una irrreglar temporada. El chileno se presenta al último Grand Slam del año con la esperanza de dar el batacazo en esta primera ronda.

La tarea no asoma nada sencilla, teniendo en cuenta que su rival es el potente alemán, uno de los grandes favoritos a llegar a instancias definitivas.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Alejandro Tabilo vs Alexander Zverev?

El partido de Alejandro Tabilo ante Alexander Zverev, válido por la primera ronda del US Open, será transmitido por el canal ESPN.

Adicionalmente, la plataforma de streaming Disney + también emitirá el cotejo de manera online. Para poder verlo, tienes que ingresar a la aplicación con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Tabilo y Zverev por el US Open

El compromiso del nacional contra el germano inicia aproximadamente a las 20:30 horas de Chile de este martes 26 de agosto.

El escenario es el Estadio Arthur Ashe, donde el duelo irá en el segundo turno de la jornada de tarde.

El historial de Alejandro Tabilo ante Alexander Zverev

El zurdo y el europea se han enfrentado en solamente una ocasión. Fue en la semifinal del Masters 1000 de Roma que terminó con victoria para el alemán por 1-6, 7-6 (4) y 6-2.