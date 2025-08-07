 Alejandro Tabilo tuvo amargo regresó en el Masters 1000 de Cincinatti y dijo adiós en primera ronda - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Alejandro Tabilo tuvo amargo regresó en el Masters 1000 de Cincinatti y dijo adiós en primera ronda

El zurdo retornó a las canchas tras dos meses de inactividad, pero sucumbió ante el ruso Roman Safiulin,

Jueves 7 de agosto de 2025 | 14:39

Una dura caída sufrió Alejandro Tabilo (104°) en el Masters 1000 de Cincinnati, luego de perder 6-3 y 6-3 ante Roman Safiulin (82°).

Por la primera ronda del torneo estadounidense, el zurdo cayó sin apelación ante el ruso en poco más de una hora de partido.

El chileno retornaba a las canchas tras casi dos meses de inactividad por una lesión, pero el regreso no fue el esperado y sucumbió ante el mismo rival que hace un año lo venció en los Juegos Olímpicos de París.

Pese a tener algunos pasajes de buen rendimiento, el nacional no hizo daño en el servicio de su rival y no pudo tener breaks points a lo largo del cotejo.

Con la derrota, el nacido en Toronto tendrá que seguir esperando para asegurar su cupo directo al US Open. De no conseguirlo, deberá jugar la qualy.

Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Nicolás Jarry no pudo ante Pedro Martínez y quedó eliminado del Masters 1000 de Cincinnati

Tenista devela mensajes de odio tras perder partido: Caso genera preocupación en Europa

Dupla de oro: Conoce al equipo de Chilevisión que cubrirá los Juegos Panamericanos Junior 2025

Los sueños de Hugo Catrileo, el maratonista que ilusiona a Chile: “Quiero ganar medallas importantes”
Publicidad
Publicidad