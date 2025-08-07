Alejandro Tabilo tuvo amargo regresó en el Masters 1000 de Cincinatti y dijo adiós en primera ronda - Chilevisión

Una dura caída sufrió Alejandro Tabilo (104°) en el Masters 1000 de Cincinnati, luego de perder 6-3 y 6-3 ante Roman Safiulin (82°).

Por la primera ronda del torneo estadounidense, el zurdo cayó sin apelación ante el ruso en poco más de una hora de partido.

El chileno retornaba a las canchas tras casi dos meses de inactividad por una lesión, pero el regreso no fue el esperado y sucumbió ante el mismo rival que hace un año lo venció en los Juegos Olímpicos de París.

Pese a tener algunos pasajes de buen rendimiento, el nacional no hizo daño en el servicio de su rival y no pudo tener breaks points a lo largo del cotejo.

Con la derrota, el nacido en Toronto tendrá que seguir esperando para asegurar su cupo directo al US Open. De no conseguirlo, deberá jugar la qualy.