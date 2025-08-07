Nicolás Jarry no pudo ante Pedro Martínez y quedó eliminado del Masters 1000 de Cincinnati - Chilevisión

Nicolás Jarry (100°) dejó pasar una gran chance y quedó eliminado del Masters 1000 de Cincinnati, luego de caer ante el español Pedro Martínez (68°).

El Príncipe sucumbió ante el español por 1-6, 6-4 y 6-3 contra el hispano, despidiéndose en la primera ronda tras dos horas y 32 minutos de juego.

El comienzo del partido fue muy favorable al para el nacional, quien se puso rápidamente en ventaja e ilusionaba con poder avanzar.

Sin embargo, no pudo mantener el ritmo y alcanzó los 48 errores no forzados, los que fueron vitales en un duelo marcado por las altas temperaturas.

En el set final, el valenciano logró un quiebre clave y terminó sentenciando la suerte de santiaguino que parece haber dejado escapar una buena chance en el tradicional certamen.

¿Qué se viene para Nicolás Jarry?

El próximo desafío de Nicolás Jarry será el Challenger de Sumter en Estados Unidos, torneo que comienza el próximo 12 de agosto.