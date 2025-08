La profunda reflexión de Nicolás Jarry sobre su enfermedad: “Entré en depresión” - Chilevisión

El tenista nacional Nicolás Jarry (100°) reflexionó sobre la neuritis vestibular que lo afectó el año pasado, enfermedad que terminó perjudicando su vida deportiva y personal.

Tras conocer el diagnóstico en la segunda parte del 2024, el Príncipe aseguró que todo "fue muy difícil" y calificó dicha época como "el peor semestre de mi vida".

"Había doctores que decían que esto sería rápido y en tres semanas estaría listo. Después decían un mes, tres, cuatro y siempre con una incertidumbre falsa. El peak fue en el US Open, donde muchos doctores decían que ya iba a estar bien, pero llegó el partido y seguía muy mal", contó.

Nicolás Jarry y la enfermedad que lo afectó el 2024: "Fue una pelea constante"

En entrevista con El Mercurio, el santiaguino comentó: "Cuando volví a Chile entré en depresión, no tenía ganas de salir de la cama y tuve que hablar con mi psiquiatra para empezar a tomar algo que me ayudara

Si bien aseguró que "jamás" pensó en el retiro del profesionalismo, afirmó que vivió "minutos oscuros" en los que pensó que "quizás no iba a volver a jugar al nivel que yo quería".

"No tenía ganas de salir de la cama y menos de ir al gimnasio, mejorar y sentirme fuerte. Fue una pelea constante, diaria, y Laura (Urruticoechea, su esposa) me ayudó a aceptarla y a descargarme con ella", agregó.

Jarry insistió en el que el respaldo de su pareja fue fundamental. "Me ayudó a pasarlo bien en los viajes, a hacer cosas entretenidas con la familia y a disfrutar viendo cómo crecen mis hijos", dijo.

"La enfermedad todavía no se ha ido, pero creo que estoy en una recta final donde ya no siento que me afecte en el día a día", añadió.