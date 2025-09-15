Tras perder la Supercopa ante la U: La pésima noticia que genera preocupación en Colo Colo - Chilevisión

Colo Colo recibió un durísimo golpe al ser goleado por Universidad de Chile, cuadro que lo venció 3-0 este domingo y se quedó con la Supercopa.

Los Albos fueron superados de principio a fin y terminaron inclinándose ante su archirrival, arrancando de mala manera el ciclo del entrenador Fernando Ortiz.

Por si fuera poco, el estratega argentino deberá rearmar el equipo producto de las lesiones y expulsiones.

Colo Colo suma 3 nuevas bajas

Además de quedarse sin opciones de títulos este 2025, el Cacique sumó 3 nuevas bajas pensando en su siguiente partido por la Liga de Primera.

Se trata de Sebastián Vegas, expulsado por cortar una opción manifiesta de gol, Javier Correa y Jonathan Villagra, estos dos últimos lesionados y a la espera de estudios.

A ellos se suman Alexander Oroz, Óscar Opazo y Alan Saldivia, quienes pasaron por el quirófano la semana pasada y tendrán varias semanas de recuperación.

El próximo desafío de Colo Colo será el viernes 26 de septiembre ante Deportes Iquique por el torneo local, duelo que se jugará en el Estadio Monumental.

El compromiso es clave para el Popular, que ahora tiene en mente solamente clasificarse a algún torneo internacional el 2026.