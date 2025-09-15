Alianza Lima vs U. de Chile: Cuándo y a qué hora es el partido por Copa Sudamericana - Chilevisión

Universidad de Chile jugará uno de los partidos más importantes de la temporada, enfrentando a Alianza Lima por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Superado el escándalo ocurrido ante Independiente en la fase anterior, Los Azules irán por otro golpe en el certamen continental al que llegan encendidos tras vencer a Colo Colo en la Supercopa.

El rival en esta oportunidad es el histórico cuadro peruano, quienes cuentan con un plantel de jerarquía y que confirmó la presencia en la llave de su último refuerzo: El volante Pedro Aquino que arribó desde el Santos Laguna de México.

¿Cuándo y a qué hora juegan la U y Alianza Lima por Copa Sudamericana?

El partido entre Alianza Lima y Universidad de Chile está programado para este jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas de Chile.

La ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, recinto en el que se esperan más de 30 mil hinchas.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Alianza Lima vs la U?

El cotejo de Los íntimos contra el conjunto nacional será transmitido en vivo por el canal ESPN.

De manera online, el encuentro será emitido por la plataforma de streaming Disney +. Para eso, debes entrar con tu respectivo usuario y clave.

¿Cuándo se juega la revancha entre la U y Alianza Lima?

El compromiso de vuelta de la U contra el elenco peruano se disputará el jueves 25 de septiembre en Coquimbo.