La U apeló a la Conmebol tras falló por tragedia en Avellaneda: La sanción que buscan reducir - Chilevisión

En medio de su preparación para el partido clave ante Alianza Lima, Universidad de Chile presentó su apelación ante la Conmebol tras el castigo recibido por los incidentes ante Independiente.

Si bien se determinó que clasificaran a cuartos de final de la Copa Sudamericana, Los Azules igualmente recibieron un duro castigo por los incidentes ocurridos en el Estadio Libertadores de América.

En el duelo de revancha de octavos de final, disputado el 20 de agosto en Buenos Aires, hinchas del cuadro laico fueron atacados por la Barra del Rojo.

La U busca reducir su sanción a nivel internacional

Según consignó TNT Sports, la dirigencia del elenco nacional pretende reducir la sanción de siete partidos sin recibir público en condición de local.

La idea es que disminuir esa cantidad pensando en los eventuales compromisos internacionales que dispute el 2026, los que podrían ser por Copa Libertadores.

Adicionalmente, la directiva del Romántico Viajero apeló a una de las multas impuestas por la Conmebol por los incidentes, la que asciende a 120 mil dólares.

En los próximos días debería haber novedades en este hecho, el que llega da ad portas del duelo de vuelta entre la U y Alianza Lima por los cuartos de final del torneo.