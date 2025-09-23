 Revive las reacciones de la clasificación de Racing ante Vélez por la Copa Libertadores - Chilevisión
Revive las reacciones de la clasificación de Racing ante Vélez por la Copa Libertadores

La Academia se volvió a imponer al elenco de Liniers y avanzó a las semifinales del certamen continental con un global de 2-0.

Martes 23 de septiembre de 2025 | 21:36

Un nuevo triunfo por 1-0 sumó Racing Club ante Vélez Sarsfield por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Este resultado le permitió al elenco de Avellaneda avanzar a las semifinales del certamen continental, donde la figura fue Santiago Solari, quien a los 82 minutos marcó la única cifra del encuentro. 

En el elenco dirigido por Gustavo Costas fue suplente Gabriel Arias, mientras que en los visitantes corrió la misma suerte Claudio Baeza. En cambio, Diego Valdés ingresó a los 87 minutos. 

Ahora, la Academia espera rival en la ronda de los cuatro mejores, donde se enfrentará al ganador de la llave que animan Flamengo y Estudiantes de La Plata. En la ida jugada en Río de Janeiro el Mengao se impuso por 2-1. 

Este apasionante compromiso lo pudiste seguir con Vicente Quijada (@vichoquijaday Javier Manríquez (@guororororoi), quienes reaccionaron en vivo a todos los detalles en nuestro canal de YouTube.

