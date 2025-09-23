Racing volvió a vencer a Vélez y es el primer clasificado a las semis de la Copa Libertadores - Chilevisión

Racing Club es el primer clasificado a las semifinales de la Copa Libertadores 2025. El equipo de Avellaneda volvió a derrotar 1-0 a Vélez Sarsfield (2-0 en el global).

El elenco que dirige Gustavo Costas, extécnico de Palestino, fue muy superior en el primer tiempo, donde transformó al arquero Tomás Marchiori en figura.

En el complemento el elenco visitante, en el cual estuvieron en el banco los chilenos Claudio Baeza y Diego Valdés, este último ingresó a los 87 minutos, se generó las mejores opciones, pero sin mucha claridad.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Cuando ya se iba el partido y la Academia aguantaba la clasificación, Santiago Solari a los 82' anotó el único tanto del encuentro disputado en un repleto Estadio Juan Domingo Perón.

Con este triunfo, Racing espera en la ronda de los cuatro mejores del continente al ganador de la llave que animan Flamengo y Estudiantes de La Plata. En la ida disputada en Maracaná el elenco brasileño ganó por 2-1.