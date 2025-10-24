El potente descargo de Johnny Herrera contra hinchas de la U que atacaron bus de Lanús - Chilevisión

Johnny Herrera pidió "las penas del infierno" contra los hinchas de Universidad de Chile que atacaron el bus de Lanús, situación que se dio este jueves en la previa del empate 2-2 por semifinal de ida de la Copa Sudamericana.

El ex arquero lanzó un fuerte descargo por lo ocurrido con el elenco argentino, a quienes algunos sujetos les arrojaron piedras mientras se trasladaban al Estadio Nacional.

En su rol de comentarista en TNT Sports, el ex arquero fue contundente en señalar que "esto no tienes como defenderlo".

La molestia de Johnny Herrera por incidentes

El ídolo del cuadro laico apuntó: "Esos gallos que estaban apedreando, las penas del infierno para estos hue…Ni hablar. ¿Cuántos pagan por la culpa de estos?".

"Yo le echo la culpa a Azul Azul. ¿Por qué no hicieron cordón de seguridad? Es culpa del club, el no resguardar a los jugadores", agregó.

Herrera insistió en que "obviamente nadie se imagina que van a aparecer este tipo de desadaptados. Por eso apareció gente de Conmebol para hacer la denuncia".

"Uno nunca espera que aparezcan este tipo de hue...", señaló el otrora capitán del Romántico Viajero con evidente molestia.