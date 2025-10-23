VIDEO | Los agarraron a piedrazos: Jugador de Lanús grabó ataque de supuestos hinchas de la U al bus - Chilevisión

En la previa del duelo de Universidad de Chile por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Lanús, el bus de la visita fue apedreado en su llegada al Estadio Nacional.

Aunque el duelo se desarrollará sin público por la sanción tras lo ocurrido en el partido frente a Independiente de Avellaneda, hinchas Azules llegaron hasta las cercanías del coloso de Ñuñoa.

Los simpatizantes del elenco universitario se apostaron en calles aledañas al recinto deportivo, causando interrupciones de tránsito y disturbios que causaron la rotura de uno de los vidrios del bus que transportaba al cuadro argentino.

Toto Salvio, futbolista que milita en Lanús, registró el momento y compartió un video en su cuenta de Instagram criticando el actuar de los hinchas de Universidad de Chile.

“Así nos reciben los hinchas locales”, expuso en un registro donde evidencia la roca que ingresó al bus que los transportaba.

De paso, el trasandino deslizó un reproche sobre lo ocurrido: “No cambiamos más, no mejoramos más. ¡Lamentable!”.

“¿Hasta que no maten a un jugador no van a cambiar?”, expuso en sus redes sociales.

Bus de Lanús fue apredeado fuera del Nacional