La dura acusación del capitán de Lanús luego del empate ante la U: “El árbitro me venía diciendo...” - Chilevisión

Muy molesto terminó el capitán de Lanús, Carlos Izquierdoz, luego del empate 2-2 ante Universidad de Chile por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana.

El defensor estalló y realizó fuertes acusaciones al árbitro del partido, Anderson Daronco, quien cobró un penal a los 94 minutos a favor de Los Azules por una mano en el área.

Una vez terminado el duelo, el ex jugador de Boca calificó de "lamentable" el desempeño del juez brasileño y reveló un supuesto diálogo en la cancha.

Carloz Izquierdoz hace grave acusación contra Anderson Daronco

Izquierdo afirmó ante la prensa que "Me parece lamentable. Desde que arrancó el segundo tiempo que el árbitro me venía diciendo ‘le voy a cobrar penal al 30 (Agustín Cardozo), le voy a cobrar penal al 30'".

"En todas las jugadas me decía lo mismo y terminó haciendo lo que me había prometido. Me dijo tres o cuatro veces. Si no, pregúntenle a él. Me decía eso: 'Le voy a cobrar penal al 30′, así me decía'".

Consultado sobre si es común que pasen estas situaciones con los colegiados, el zaguero de 36 años sostuvo: "SÍ, está bien que haga eso, pero que también cobre al revés".

La revancha entre la U y Lanús está programada para el jueves 30 de octubre, compromiso que arrancará a las 19:00 horas de Chile en el Estadio La Fortaleza.