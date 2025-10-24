La dura acusación del capitán de Lanús luego del empate ante la U: “El árbitro me venía diciendo...” - Chilevisión

Carlos Izquierdoz arremetió contra el juez Anderson Daronco, quien cobró un penal a favor de Los Azules en la última jugada del partido por Copa Sudamericana.
Muy molesto terminó el capitán de Lanús, Carlos Izquierdoz, luego del empate 2-2 ante Universidad de Chile por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana.
El defensor estalló y realizó fuertes acusaciones al árbitro del partido, Anderson Daronco, quien cobró un penal a los 94 minutos a favor de Los Azules por una mano en el área.
Una vez terminado el duelo, el ex jugador de Boca calificó de "lamentable" el desempeño del juez brasileño y reveló un supuesto diálogo en la cancha.
Izquierdo afirmó ante la prensa que "Me parece lamentable. Desde que arrancó el segundo tiempo que el árbitro me venía diciendo ‘le voy a cobrar penal al 30 (Agustín Cardozo), le voy a cobrar penal al 30'".
"En todas las jugadas me decía lo mismo y terminó haciendo lo que me había prometido. Me dijo tres o cuatro veces. Si no, pregúntenle a él. Me decía eso: 'Le voy a cobrar penal al 30′, así me decía'".
Consultado sobre si es común que pasen estas situaciones con los colegiados, el zaguero de 36 años sostuvo: "SÍ, está bien que haga eso, pero que también cobre al revés".
La revancha entre la U y Lanús está programada para el jueves 30 de octubre, compromiso que arrancará a las 19:00 horas de Chile en el Estadio La Fortaleza.