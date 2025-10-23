U. de Chile vs Lanús: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido de ida por Copa Sudamericana - Chilevisión

Universidad de Chile afronta este jueves su esperado partido ante Lanús, rival al que recibe por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

Los Azules llegan a instancia luego de vencer a Alianza Lima, apostando a sacar del camino al Granate y meterse en la gran final del torneo tras 14 años.

Esta llave marca el reencuentro con Mauricio Pellegrino, actual DT de los argentinos que pasó por el cuadro laico en la temporada 2023 con dispares resultados.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de U. de Chile vs Lanús?

El partido de Universidad de Chile ante Lanús, válido por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, será transmitido en vivo por los canales ESPN y DSports, este último perteneciente a la seña DirecTV.

Además, las plataformas de streaming Disney + y DGO también emitirán este esperado duelo de manera online. Para eso, tienes que ingresar a una de estas aplicaciones con tu usuario y clave.

Hora del partido entre U. de Chile y Lanús por Copa Sudamericana

El compromiso del Romántico Viajero contra los trasandinos inicia a las 19:00 horas de Chile de este jueves 23 de octubre.

El escenario en esta oportunidad es el Estadio Nacional, mientras que el árbitro designado fue el brasileño Anderson Daronco.