VIDEO | Periodistas peruanos se van a los golpes tras eliminación de Alianza Lima ante la U - Chilevisión

Evaristo Coicca, conocido como "Chevaristo", atacó a un panelista en plena transmisión tras una dura acusación, momento que se transformó en viral.
Viernes 26 de septiembre de 2025 | 11:13
Totalmente caldeados quedaron los ánimos en Perú tras la eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana, siendo eliminado por Universidad de Chile.
La clasificación de Los Azules a las semifinales del torneo colmó la paciencia de dos periodistas del vecino país, quienes se trenzaron a golpes en pleno programa.
La desafortunada situación se dio en el espacio Mira lo que habla, donde Evaristo Coicca, conocido como "Chevaristo", agredió a uno de los panelistas.
Los ánimos se encendieron luego de que Silvio Valencia, el otro involucrado, acusó a Coicca de ser "pagado" para hablar del conjunto Íntimo y lo hizo enojar utilizando despectivamente el gentilicio "puneño".
La situación colmó la paciencia de Chevaristo, quien lo trató de "bobo" y le advirtió a la producción: "Cuando me pare, corta (la transmisión), te lo pido por favor".
Tras sacarse sus lentes de sol, el comunicador fue directamente hacia Valencia y le dio un manotazo que lo hizo caer de su silla.
El momento sorprendió al resto de los integrantes del programa que intentaron calmar la situación.
Conductores en programa deportivo se agarran a golpes: pic.twitter.com/v801Vxmxul— Roger García (@RogerAderly) September 26, 2025