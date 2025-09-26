VIDEO | Periodistas peruanos se van a los golpes tras eliminación de Alianza Lima ante la U - Chilevisión

Totalmente caldeados quedaron los ánimos en Perú tras la eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana, siendo eliminado por Universidad de Chile.

La clasificación de Los Azules a las semifinales del torneo colmó la paciencia de dos periodistas del vecino país, quienes se trenzaron a golpes en pleno programa.

La desafortunada situación se dio en el espacio Mira lo que habla, donde Evaristo Coicca, conocido como "Chevaristo", agredió a uno de los panelistas.

Derrota de Alianza Lima genera caos en programa de Perú

Los ánimos se encendieron luego de que Silvio Valencia, el otro involucrado, acusó a Coicca de ser "pagado" para hablar del conjunto Íntimo y lo hizo enojar utilizando despectivamente el gentilicio "puneño".

La situación colmó la paciencia de Chevaristo, quien lo trató de "bobo" y le advirtió a la producción: "Cuando me pare, corta (la transmisión), te lo pido por favor".

Tras sacarse sus lentes de sol, el comunicador fue directamente hacia Valencia y le dio un manotazo que lo hizo caer de su silla.

El momento sorprendió al resto de los integrantes del programa que intentaron calmar la situación.

