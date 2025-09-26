Fuerte acusación de Gorosito: Afirmó que funcionario de la U se burló por triunfo vs Alianza Lima - Chilevisión

El entrenador de Alianza Lima, Néstor "Pipo" Gorosito, acusó a un funcionario de Universidad de Chile de burlarse tras el triunfo azul en la revancha de cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Tras la derrota 2-1 de su equipo, el estratega del conjunto peruano afirmó que no hubo ningún altercado entre los futbolistas una vez terminado el cotejo, mencionando a un presunto dirigente.

En conferencia de prensa, el ex jugador de Universidad Católica señaló: "Entre los jugadores no pasó nada, con el cuerpo técnico tampoco".

"Un señor de barba, un flaco que no sé si es el presidente nos dijo: 'Váyanse para casita', un desubicado", agregó.

La dura respuesta de Néstor Gorosito a funcionario de la U

El trasandino no se quedó ahí y recordó el incidente de la U con Independiente por la ronda pasada. "Nosotros no andamos diciendo que mostraron el cu... en Argentina", sostuvo.

"No sé quién es el señor, no tengo idea. Si es un directivo, tiene que apaciguar, no incentivar a la violencia. En el partido pasaron bien, allá (en Perú) no tuvieron problemas, entonces fue innecesario", añadió.

Adicionalmente, Gorosito agradeció la "entrega" de sus dirigidos y recalcó que "el hincha de Alianza tiene que estar orgulloso del plantel que tiene".