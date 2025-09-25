Viene de eliminar a un brasileño: El rival que tendrá la U en semifinales de la Sudamericana - Chilevisión

Universidad de Chile hizo historia y clasificó este jueves a semifinales de la Copa Sudamericana, luego de vencer 2-1 a Alianza Lima en Coquimbo.

Por la revancha de los cuartos de final, Los Azules se impusieron por la cuenta mínima y disputarán la ronda de los cuatro mejores por primera vez en 14 años.

En búsqueda de la gran final, el cuador laico ya tiene a su rival completamente definido.

La U irá ante rival argentino en las semifinales de la Sudamericana

El rival de la U en las semifinales de la Copa Sudamericana será Lanús, cuadro que viene de dar el golpe a la cátedra y eliminar a Fluminense.

El Granate es dirigido por un ex entrenador del Romántico Viajero. Se trata de Mauricio Pellegrino, quien tuvo un paso por el conjunto nacional el 2023.

En cuanto al plantel, el elenco argentino tiene a jugadores importantes como Eduardo "Toto" Salvio (ex Benfica y Boca Juniors), Marcelino Moreno y el defensa Carlos Izquierdoz, entre otros.

La serie se disputará entre las semanas del 22 y 29 de octubre.