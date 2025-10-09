Johnny Herrera recordó tenso momento vivido con Jorge Valdivia en un Superclásico: “Me arrepiento” - Chilevisión

El ex arquero y capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, rememoró una fuerte polémica que tuvo con Jorge Valdivia durante un Superclásico frente a Colo Colo.

La situación se dio en abril del 2004, luego de que el Mago le gritara el empate 1-1 del Cacique en la cara, lo que generó la furia del portero que le tomó el pelo al volante.

El Samurái Azul habló sobre esto en el podcast de Kaiser y Fernando Solabarrieta, comentando que todo se dio en el contexto de un cambio de jugadores mientras el Romántico Viajero se imponía en el Estadio Nacional.

"Al tipo se le olvida y no ataca la pelota en la corta, y entra (Ángel) Carreño y me hace el gol. No sabía a quién pu... porque me había anticipado, el tipo entró solo y la tocó no más", señaló.

La furia de Johnny Herrera con Jorge Valdivia

Herrera remarcó que lo más llamativo vino después. "Pasa Valdivia. Yo llego y lo agarro de las orejas y le pego un zamarreo. 'Como que gol retutetutata'. Qué te pasa tan tan... Y lo suelto. Y ahí queda la grande".

"Expulsado él, me expulsan a mí y a (Moisés) Villarroel. Lo tenía acá, como para ponerle uno (golpe). En esas milésimas de segundos tuve tanto para hacer. En rigor en mi cabeza, todo lo que hice en ese minuto fue para que no me expulsaran. Yo sólo respondí a Valdivia", agregó.

El otrora capitán del cuadro laico recordó que "me dieron siete partidos (de castigo) y a él ocho. Yo digo: 'Compadre, estoy tan arrepentido de no haberle puesto un combo en el hocico por lo menos'. Para que valiera la amonestación como corresponde, jaja".

"Todo el show y no pegué ni uno. Hasta el día de hoy me arrepiento de no haber hecho un poquito más", insistió.

De todas formas, el multicampeón con el Románticio Viajero recalcó que todo quedó en cancha y que había "buena onda" cada vez que se toparon en la Selección Chilena.